У військовому госпіталі помер боєць ЗСУ. 28 квітня його поранив снайпер

Сьогодні, 8 травня, у військовому госпіталі Харкова помер військовослужбовець ЗСУ Віктор Городніченко, який 28 квітня був поранений ворожим снайпером поблизу села Зайцеве (Донецька область).

Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соцпідтримки.

Старший солдат Городніченко отримав важке кульове поранення, після чого був евакуйований до лікарні міста Бахмут. Звідти його перевезли до Харкова.

Військовий помер після виснажливих операцій.