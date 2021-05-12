Росія вислала з країни речницю американського посольства

Росія вислала з країни прессекретаря американського посольства Ребеку Рос. Вона опинилася серед 10 дипломатів США, яких оголосили персонами нон ґрата.

Про це пише BBC.

МЗС Росії вручило заступнику посла США Барту Горману ноту зі списком дипломатів, яких висилають з країни, 21 квітня. Це було зроблено у відповідь на висилку зі США 10 російських дипломатів.

Джерела російських ЗМІ зазначають, що причиною висилки речниці посольства стало те, що Штати тривалий час не дають Росії заповнити цю посаду у своєму посольстві в США.

«Понад пів року посольство Росії в США працює без прессекретаря, якого Москва підготувала для направлення і роботи в Вашингтоні. Причина — категорична відмова американської влади без будь-яких пояснень впустити в США російського дипломата на заміщення цієї посади», — пояснили джерела.