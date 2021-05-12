Россия выслала из страны пресс-секретаря американского посольства Ребекку Росс. Она оказалась среди 10 дипломатов США, которых объявили персонами нон грата.

Об этом пишет BBC.

МИД России вручил заместителю посла США Барту Горману ноту со списком дипломатов, которых высылают из страны, 21 апреля. Это было сделано в ответ на высылку из США 10 российских дипломатов.

Источники российских СМИ отмечают, что причиной высылки спикера посольства стало то, что Штаты долгое время не дают России заполнить этот пост в своем посольстве в США.

«Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина — категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», — пояснили источники.