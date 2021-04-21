Ответ на санкции. Россия высылает 10 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило 10 американских дипломатов Посольства США в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть РФ в течение месяца — до 21 мая.
Об этом говорится в сообщении МИД России.
Решение принято в качестве ответа на «враждебные действия американской стороны» против российских дипломатов в посольстве и генконсульстве России в США. Ноту вручили заместителю американского посла Бартлу Горману.
МИД обещает вскоре предпринять и другие шаги в ответ на «волну» антироссийских санкций.
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