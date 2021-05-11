В Офісі президента переконані, що у Медведчука не вийде сховатися

В Офісі президента переконані, що у народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють за трьома епізодами, не вийде сховатись від відповідальності.
Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі «24 каналу».
«Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства», — заявив Подоляк і додав, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами «дивної медіаімперії нардепа».
За його словами, переховування політика від слідчих дій може викликати тільки іронічну посмішку, а взагалі історія з Медведчуком — «це класична історія про вічно недоторканних, яким закони не писані».
«Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька й Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму після окупації, а у підсумку — просто десь сховався», — додав Подоляк.
Нагадаємо, що 11 травня Офіс генпрокурора повідомив, що підготував підозру нардепу Медведчуку за трьома епізодами. Перші два епізоди стосуються незаконного видобутку газу в окупованому Криму та передачі Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ, третій повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії.
Особисто підозру Медведчуку не вручили. Відомо, що він перебуває в Україні, однак де саме — поки зʼясовують.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука та Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.
- За даними СБУ, Козак виїхав з України до Росії та не планує повертатися. Медведчук перебуває в Україні, його точне місцеперебування зʼясовують.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.