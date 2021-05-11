В Офісі президента переконані, що у Медведчука не вийде сховатися

В Офісі президента переконані, що у народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють за трьома епізодами, не вийде сховатись від відповідальності.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі «24 каналу».

«Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства», — заявив Подоляк і додав, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами «дивної медіаімперії нардепа».