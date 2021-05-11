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В Офісі президента переконані, що у Медведчука не вийде сховатися

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
В Офісі президента переконані, що у Медведчука не вийде сховатися

Кароліна Ускакович / «Бабель»

В Офісі президента переконані, що у народного депутата партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, якого підозрюють за трьома епізодами, не вийде сховатись від відповідальності.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі «24 каналу».

«Сховатися не вийде. Деструктивна діяльність Медведчука протягом десятиліть була абсолютно прозорою для усього нашого суспільства», — заявив Подоляк і додав, що державна безпека постійно перебувала під руйнівними ударами «дивної медіаімперії нардепа».

За його словами, переховування політика від слідчих дій може викликати тільки іронічну посмішку, а взагалі історія з Медведчуком — «це класична історія про вічно недоторканних, яким закони не писані».

«Зображав з себе вкрай впливову та солідну людину, намагався вирішувати долю народу чи окремо Донецька й Луганська, активно користувався ресурсами країни у Криму після окупації, а у підсумку — просто десь сховався», — додав Подоляк.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генпрокурора повідомив, що підготував підозру нардепу Медведчуку за трьома епізодами. Перші два епізоди стосуються незаконного видобутку газу в окупованому Криму та передачі Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ, третій повʼязаний з вербуванням українців, які їхали до Росії.

Особисто підозру Медведчуку не вручили. Відомо, що він перебуває в Україні, однак де саме — поки зʼясовують.