В Офисе президента убеждены, что у Медведчука не получится спрятаться

В Офисе президента убеждены, что у народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают по трем эпизодам, не получится спрятаться от ответственности.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии «24 каналу».

«Спрятаться не получится. Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего общества», — заявил Подоляк и добавил, что государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами «странной медиаимперии нардепа».