В Офисе президента убеждены, что у Медведчука не получится спрятаться

В Офисе президента убеждены, что у народного депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают по трем эпизодам, не получится спрятаться от ответственности.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии «24 каналу».
«Спрятаться не получится. Деструктивная деятельность Медведчука в течение десятилетий была абсолютно прозрачной для всего общества», — заявил Подоляк и добавил, что государственная безопасность постоянно находилась под разрушительными ударами «странной медиаимперии нардепа».
По его словам, попытки политика избежать следственных действий могут вызвать только ироническую улыбку, а вообще история с Медведчуком — «это классическая история о вечно неприкасаемых, которым законы не писаны».
«Изображал из себя крайне влиятельного и солидного человека, пытался решать судьбу народа или отдельно Донецка и Луганска, активно пользовался ресурсами страны в Крыму после оккупации, а в итоге — просто где-то спрятался», — добавил Подоляк.
Напомним, что 11 мая Офис генпрокурора сообщил, что подготовил подозрение нардепу Медведчуку по трем эпизодам. Первые два эпизода касаются незаконной добычи газа в оккупированном Крыму и передачи России секретных данных о воинском подразделении ВСУ, третий связан с вербовкой украинцев, которые ехали в Россию.
Лично подозрение Медведчуку не вручили. Известно, что он находится в Украине, однако где именно — пока выясняют.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.
- По данным СБУ, Козак выехал из Украины в Россию и не планирует возвращаться. Медведчук находится в Украине, его точное местонахождение выясняют.
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.