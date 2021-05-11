Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії та висилає його з країни

Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії у Москві — помічника аташе з питань оборони капітана Аліна Ілієску.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Росії.

«11 травня посол Румунії Крістіан Істрате був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення персоною нон грата помічника аташе з питань оборони при посольстві Румунії», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, співробітнику дипвідомства наказали залишити територію РФ протягом 72 годин.

У МЗС також заявили, що вдалися до такого кроку у відповідь на «нічим не обґрунтоване оголошення румунською стороною persona non grata» помічника військового аташе при посольстві Росії в Бухаресті.