Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии и высылает его из страны

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве — помощника атташе по вопросам обороны капитана Алина Илиеску.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотруднику дипведомства приказали покинуть территорию РФ в течение 72 часов.

Кроме этого, в МИД заявили, что прибегли к такому шагу в ответ на «ничем не обоснованное объявление румынской стороной persona non grata» помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.