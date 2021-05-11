Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии и высылает его из страны

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве — помощника атташе по вопросам обороны капитана Алина Илиеску.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
«11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, сотруднику дипведомства приказали покинуть территорию РФ в течение 72 часов.
Кроме этого, в МИД заявили, что прибегли к такому шагу в ответ на «ничем не обоснованное объявление румынской стороной persona non grata» помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.
- Напомним, 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие государства.
- В России тем временем заявили, что начали формировать список «недружественных государств». В него точно попадут США, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и высылают из страны 10 российских дипломатов.