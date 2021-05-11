Мінʼюст США не вимагатиме смертної кари для добровольця «Правого сектора» Ланга

Міністерство юстиції США не буде вимагати смертної кари для американського ветерана, добровольця «Правого сектора» Крейга Ланга.

Про це «Ґратам» повідомив адвокат Дмитро Моргун.

Захисник Ланга послався на протокол судового засідання в суді муніципалітету Форд-Майерс (штат Флорида). Для Ланга не проситимуть страти, оскільки в Україні він перебуває у процесі оскарження процедури екстрадиції.

Моргун однак зазначив, що заява помічника прокурора США не означає, що обвинувачення не змінить свою позицію в разі екстрадиції Ланга.

«Обвинувачення не відмовилося від вимоги смертної кари для другого обвинуваченого в цій справі — Алекса Цвіфельхофера, який на відміну від Ланга перебуває у США. Не можна виключати, що якщо Ланга екстрадують, то звинувачення знову зажадає для нього смертної кари», — сказав Моргун.