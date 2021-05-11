Минюст США не будет требовать смертной казни для добровольца «Правого сектора» Ланга

Министерство юстиции США не будет требовать смертной казни для американского ветерана, добровольца «Правого сектора» Крейга Ланга.
Об этом «Ґратам» сообщил адвокат Дмитрий Моргун.
Защитник Ланга сослался на протокол судебного заседания в суде муниципалитета Форд-Майерс (штат Флорида). Для Ланга не будут требовать казни, поскольку в Украине он находится в процессе обжалования процедуры экстрадиции.
Моргун однако отметил, что заявление помощника прокурора США не означает, что обвинение не изменит свою позицию в случае экстрадиции Ланга.
«Обвинение не отказалось от требования смертной казни для второго обвиняемого по этому делу — Алекса Цвифельхофера, который в отличие от Ланга находится в США. Нельзя исключать, что если Ланга экстрадируют, то обвинение снова потребует для него смертной казни», — сказал Моргун.
- На родине Крейга Ланга с Алексом Цвифельхофером, который тоже воевал на Донбассе в одном из подразделений «Правого сектора», обвиняют в убийстве супружеской пары в штате Флорида.
- В октябре 2019 года Ланга арестовали в Виннице. Позже Ланг подал документы на получение убежища в Украине. В декабре суд отпустил его под домашний арест, но в сентябре 2020 года его снова задержали (и отпустили). Вскоре Печерский суд Киева суд принял решение экстрадировать Ланга в США, где ему грозит смертная казнь. Апелляционный суд вскоре тоже разрешил экстрадицию.
- 18 марта Европейский суд по правам человека заблокировал экстрадицию Ланга в США на период рассмотрения его иска против Украины.