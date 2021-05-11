У Португалії засудили трьох інспекторів міграційної служби, які до смерті побили українця

Суд у Португалії засудив трьох інспекторів міграційної служби країни до увʼязнення строком від семи до девʼяти років за вбивство в березні 2020 року заробітчанина з України Ігоря Гоменюка після затримання в аеропорту Лісабону.

Про це повідомляють Deutsche Welle та Diário de Notícias.

Трьох інспекторів визнали винними в завданні тяжких тілесних ушкоджень під час допиту, що призвело до смерті 40-річного українця. Двоє з чоловіків отримали по девʼять років увʼязнення, один — сім років.

Спочатку прокуратура висувала підозрюваним звинувачення в умисному вбивстві, санкція статті передбачає до 25 років позбавлення волі. Але згодом звинувачення перекваліфікували на завдання тілесних ушкоджень з обтяжувальною обставиною (смерть).

Суд визнав, що інспектори били ногами та кийками українця, який був у наручниках, та зламали йому ребра. Це й спричинило смерть Гоменюка від удушення.