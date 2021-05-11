В Португалии осудили трех инспекторов миграционной службы, которые до смерти избили украинца

Суд в Португалии приговорил трех инспекторов миграционной службы страны к заключению на срок от семи до девяти лет за убийство в марте 2020 года заробитчанина из Украины Игоря Гоменюка после задержания в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщают Deutsche Welle и Diário de Notícias.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, один — семь лет.

Сначала прокуратура выдвигала подозреваемым обвинения в умышленном убийстве, санкция статьи предусматривает до 25 лет лишения свободы. Но впоследствии обвинение переквалифицировали в нанесение телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами (смерть).

Суд признал, что инспекторы били ногами и дубинками украинца, который был в наручниках, и сломали ему ребра. Это привело к смерти Гоменюка от удушения.