Португалия после убийства украинца Гоменюка ликвидировала скандальный миграционный орган

В Португалии решили ликвидировать Службу по делам иностранцев и границ (SEF) и создать вместо нее новую Службу по делам иностранцев и убежища (SEA). Такое решение было принято после того, как в марте 2020 году в аэропорту Лиссабона инспекторы миграционной службы убили украинца Игоря Гоменюка.

Об этом говорится в постановлении Совета министров, а детали рассказывает местное издание Observador.

Полномочия перейдут новому органу — Службе по делам иностранцев и убежища (SEA), у нее не будет полицейских функций: служба будет заниматься миграционными документами, управлять базой данных и сотрудничать с другими учреждениями (иностранными в том числе) в вопросе миграции. Основная его функция — поддержка иммигрантов и беженцев, проживающих в Португалии.

Сотрудникам прежней службы предоставят выбор — присоединиться к SEA или к одной из полицейских сил.

Профсоюз работников уже ликвидированной службы заявил, что план реструктуризации он не поддерживает и назвал его политически мотивированным.

Группы по защите интересов мигрантов также не обрадовались объявлению о том, что границы теперь будут охраняться другими полицейскими силами, ведь португальских правоохранителей не раз обвиняли в расизме и агрессии. Так, например, в 2018 году восемь офицеров признали виновными в похищении и избиении шести молодых людей с преимущественно чернокожего квартала в Лиссабоне.

«Нет смысла менять форму, если в системе нет изменений», — сказала Синтия де Паула, глава ассоциации мигрантов Casa do Brasil.