Португалія після вбивства українця Гоменюка ліквідувала скандальний міграційний орган

У Португалії вирішили ліквідувати Службу у справах іноземців і кордонів (SEF) та створити замість неї нову Службу у справах іноземців і притулку (SEA). Таке рішення ухвалили після того, як у березні 2020 року в аеропорту Лісабону інспектори міграційної служби вбили українця Ігоря Гоменюка.

Про це йдеться в постанові Ради міністрів країни, а деталі розповідає місцеве видання Observador.

Повноваження перейдуть новому органу — Службі у справах іноземців і притулку (SEA). Вона не матиме поліцейських функцій: служба буде займатись міграційними документами, керувати базою даних і співпрацювати з іншими установами (зокрема іноземними) у питанні міграції. Основна його функція — підтримка іммігрантів і біженців, які проживають у Португалії.

Співробітникам колишньої служби нададуть вибір — приєднатися до SEA або до однієї з поліцейських сил.

Профспілка працівників вже ліквідованої служби заявила, що план реструктуризації вона не підтримує, і назвала його політично вмотивованим.

Групи із захисту інтересів мігрантів теж не зраділи оголошенню про те, що кордони тепер охоронятимуться іншими поліцейськими силами, адже португальських правоохоронців неодноразово звинувачували в агресії та расизмі. Так, наприклад, у 2018 році вісьмох офіцерів визнали винними у викраденні та побитті шести молодих людей з переважно чорношкірого кварталу в Лісабоні.

«Немає сенсу міняти чиюсь форму, якщо в системі немає змін», — сказала Синтія де Паула, глава асоціації мігрантів Casa do Brasil.