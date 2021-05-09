Михайло Добкін йтиме в мери Харкова як самовисуванець

Колишній мер Харкова, ексглава Харківської обладміністрації та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.
Про це він заявив під час вшанування на Меморіалі Слави у Харкові памʼяті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ.
«Я буду самовисуванцем від харків’ян», — зазначив Добкін.
За його словами, власної партії у нього зараз немає: «Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців».
Нагадаємо, що 16 грудня 2020 року в берлінській клініці «Шаріте» помер мер Харкова Геннадій Кернес. Туди його доправили у вересні з коронавірусом і двостороннім запаленням легень. 11 грудня міськрада Харкова повідомила, що у Кернеса відмовили обидві нирки.
2 січня секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори мера — вони відбудуться 31 жовтня 2021 року.
- Михайло Добкін — колишній мер Харкова (обіймав цю посаду з березня 2006 до березня 2010 року), ексочільник Харківської області (із березня 2010 до березня 2014 року), екснардеп. На початку березня 2014 року прокуратура оголосила Добкіну підозру в «посяганні на територіальну цілісність України». Через пів року ГПУ закрила справу, не знайшовши доказів провини.
- Раніше Добкін розповів, що його заява влітку 2020 року про те, що він йде на вибори мера Києва, — це бажання «по-хорошому» потролити чинного мера Кличка.