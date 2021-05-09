Михайло Добкін йтиме в мери Харкова як самовисуванець

Колишній мер Харкова, ексглава Харківської обладміністрації та екснардеп Михайло Добкін балотуватиметься на виборах мера Харкова як самовисуванець.

Про це він заявив під час вшанування на Меморіалі Слави у Харкові памʼяті загиблих у Другій світовій війні, передає Укрінформ.

«Я буду самовисуванцем від харків’ян», — зазначив Добкін.

За його словами, власної партії у нього зараз немає: «Це вибори мера, тому політичні партії не йдуть. Вони можуть висунути свого кандидата на пост мера або підтримати когось із самовисуванців».