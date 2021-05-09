Михаил Добкин пойдет в мэры Харькова как самовыдвиженец

Бывший мэр Харькова, экс-глава Харьковской обладминистрации и бывший нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.
Об этом он заявил во время чествования на Мемориале Славы в Харькове памяти погибших во Второй мировой войне, передает Укринформ.
«Я буду самовыдвиженцем от харьковчан», — отметил Добкин.
По его словам, собственной партии у него сейчас нет: «Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев».
Напомним, что 16 декабря 2020 года в берлинской клинике «Шарите» умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Туда его доставили в сентябре с коронавирусом и двусторонним воспалением легких. 11 декабря горсовет Харькова сообщил, что у Кернеса отказали обе почки.
2 января секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить внеочередные выборы мэра — они состоятся 31 октября 2021.
- Михаил Добкин — бывший мэр Харькова (занимал эту должность с марта 2006 по март 2010 года), экс-глава Харьковской области (с марта 2010 по март 2014), бывший нардеп. В начале марта 2014 года прокуратура объявила Добкину подозрение в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Через полгода ГПУ закрыла дело, не найдя доказательств вины.
- Ранее Добкин рассказал, что его сообщение летом 2020 года о том, что он идет на выборы мэра Киева, — это желание «по-хорошему» потроллить действующего мэра Кличко.