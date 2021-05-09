Михаил Добкин пойдет в мэры Харькова как самовыдвиженец

Бывший мэр Харькова, экс-глава Харьковской обладминистрации и бывший нардеп Михаил Добкин будет баллотироваться на выборах мэра Харькова как самовыдвиженец.

Об этом он заявил во время чествования на Мемориале Славы в Харькове памяти погибших во Второй мировой войне, передает Укринформ.

«Я буду самовыдвиженцем от харьковчан», — отметил Добкин.

По его словам, собственной партии у него сейчас нет: «Это выборы мэра, поэтому политические партии не идут. Они могут выдвинуть своего кандидата на пост мэра или поддержать кого-то из самовыдвиженцев».