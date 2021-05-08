Марсіанський вертоліт Ingenuity вперше перелетів на нове місце

Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив свій пʼятий політ на Червоній планеті та змінив місце стоянки.

Про це повідомляє NASA.

У пʼятницю, 7 травня, вертолітний дрон піднявся на рекордні 10 метрів і перелетів на 129 метрів на південь. Для апарата це перший «політ в один кінець». Нова точка для Ingenuity поки буде основною стоянкою.

Раніше апарат вже літав чотири рази, але сідав в тому ж місці.

NASA також публікувало запис звуку четвертого польоту Ingenuity, який відбувся 30 квітня. Ровер Perseverance тоді записав звук лопатей Ingenuity — це допоможе вивчити марсіанську атмосферу.