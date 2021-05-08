Марсианский вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место

Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой пятый полет на Красной планете и сменил место стоянки.
Об этом сообщает NASA.
В пятницу, 7 мая, вертолетный дрон поднялся на рекордные 10 метров и перелетел на 129 метров к югу. Для аппарата это первый «полет в один конец». Новая точка для Ingenuity пока будет основной стоянкой.
Ранее аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.
NASA также публиковало запись звука четвертого полета Ingenuity, который состоялся 30 апреля. Ровер Perseverance тогда записал звук лопастей Ingenuity — это поможет изучить марсианскую атмосферу.
- 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. Оказалось, что на парашюте ровера было секретное сообщение, которое разгадали пользователи Reddit. Вскоре ровер начал присылать панорамные фото и записи.
- 5 апреля ровер успешно высадил на Марсе вертолет Ingenuity, чем дал старт его полетам.
- 20 апреля Perseverance впервые добыл кислород из атмосферы Красной планеты.