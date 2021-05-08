Марсианский вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место

Марсианский вертолет Ingenuity совершил свой пятый полет на Красной планете и сменил место стоянки.

Об этом сообщает NASA.

В пятницу, 7 мая, вертолетный дрон поднялся на рекордные 10 метров и перелетел на 129 метров к югу. Для аппарата это первый «полет в один конец». Новая точка для Ingenuity пока будет основной стоянкой.

Ранее аппарат уже взлетал четыре раза, но садился в том же месте.

NASA также публиковало запись звука четвертого полета Ingenuity, который состоялся 30 апреля. Ровер Perseverance тогда записал звук лопастей Ingenuity — это поможет изучить марсианскую атмосферу.