Степанов: Для повної вакцинації населення України необхідно ще придбати 5 мільйонів доз

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна підписала контракти про постачання 42 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця поточного року, необхідно ще близько 5 мільйонів.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 мільйони доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року», — розповів міністр.

Також Степанов підкреслив, що «потрібно ще близько 5 мільйонів доз». «У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, про збільшення кількості доз вакцини Novavax, також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо з термінами постачання», — додав він.