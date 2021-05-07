Степанов: Для полной вакцинации населения Украине необходимо еще приобрести 5 миллионов доз

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина подписала контакты о поставках 42 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 миллионов.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».
«Если посмотреть на то количество доз, которое мы законтрактовали — я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 миллиона доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года», – рассказал министр.
Также Степанов подчеркнул, что «нужно еще около 5 миллионов доз». «У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению количества доз по вакцине Novavax, также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки», — добавил он.
- Ранее Степанов заявил, что Украина рассчитывает на начало поставок вакцины от коронавируса Novavax в июле-августе.
- С учетом последних контрактов Украина договорилась о поставках 42 миллионов доз вакцин от коронавируса. В частности, 23 февраля получила первую партию в 500 тысяч доз от компании AstraZeneca (ожидают еще 1,5 миллиона доз от этой же компании), а 25 марта — 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac (контракт подписали почти на 2 миллиона доз). Также заключили контракты на поставку 10 миллионов доз вакцины Novavax и еще 20 миллионов — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 миллионов доз вакцин от глобальной инициативы COVAX. Это будут препараты от AstraZeneca и Pfizer.