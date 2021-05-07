Степанов: Для полной вакцинации населения Украине необходимо еще приобрести 5 миллионов доз

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина подписала контакты о поставках 42 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 миллионов.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если посмотреть на то количество доз, которое мы законтрактовали — я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 миллиона доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года», – рассказал министр.

Также Степанов подчеркнул, что «нужно еще около 5 миллионов доз». «У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению количества доз по вакцине Novavax, также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки», — добавил он.