У Кремлі заявили, що не знають про нову роботу агентів ГРУ Мішкіна і Чепіги: У нас нема підрозділу спортивного харчування

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на інформацію Bellingcat про те, що російські агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга (псевдоніми — Олександр Петров і Руслан Боширов) отримали підвищення і працюють на Кремль.

Його цитати наводять РИА новости.

Пєсков стверджує, що йому про це невідомо, і додає, що у Кремлі немає підрозділу, який займається спортивним харчуванням.

«Чесно кажучи, я такою інформацією не володію. Але в цілому в Кремлі працювати неможливо. Кремль — це історична будівля, спадщина ЮНЕСКО. У ньому розташовується резиденція президента РФ і підрозділ адміністрації президента [… ] В адміністрації немає підрозділу, який займається спортивним харчуванням», — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи працюють на Кремль Мішкін і Чепіга.

Зазначимо, Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга — ймовірні співробітники ГРУ Росії. Їх підозрюють в отруєнні в Британії Сергія Скрипаля та його дочки в 2018 році, а також в організації вибуху в чеському Врбетіце в 2014 році.

Після отруєння Скрипалів Мішкін і Чепіга в інтерв’ю російським ЗМІ заявляли, що займаються продажем спортивного харчування, а в Британії були з «метою туризму».