В Кремле заявили, что не знают о новой работе агентов ГРУ Мишкина и Чепиги: У нас нет подразделения спортивного питания

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию Bellingcat о том, что российские агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (псевдонимы — Александр Петров и Руслан Боширов) получили повышение и работают на Кремль.

Его цитаты приводят РИА новости.

Песков утверждает, что ему об этом неизвестно, и добавляет, что в Кремле нет подразделения, которое занимается спортивным питанием.

«Честно говоря, я такой информацией не владею. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента [...] В администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, работают ли на Кремль Мишкин и Чепига.

Отметим, Александр Мишкин и Анатолий Чепига — вероятные сотрудники ГРУ России. Их подозревают в отравлении в Британии Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также в организации взрыва в чешском Врбетице в 2014 году.

После отравления Скрипалей Мишкин и Чепига в интервью российским СМИ заявляли, что занимаются продажей спортивного питания, а в Британии были в «туристических целях».