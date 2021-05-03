Reuters: Novavax може почати постачання вакцини проти коронавірусу в Євросоюз до кінця 2021 року

Американська компанія Novavax повідомила, що планує почати постачати свою вакцину проти коронавірусу в Євросоюз до кінця поточного року.
Про це з посиланням на посадовця ЄС пише Reuters.
За словами представника ЄС, нова директива, яка має привести до укладення офіційного контракту, може бути підписана вже на поточному тижні. Загалом Novavax поставить до Євросоюзу до 200 млн доз вакцини.
Також співрозмовник агентства уточнив, що основну частину партії компанія планує поставити в 2022 році.
Як зазначається, компанія уклала попередню угоду з Євросоюзом ще в грудні, проте остаточне підписання контракту відклали через проблеми в Novavax із сировиною.
Наразі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) ще не схвалило вакцину Novavax, дати ухвалення рішення щодо препарату поки що також немає.
- У березні компанія Novavax повідомила, що під час випробувань вакцина від коронавірусу показала ефективність 96,4% проти початкового штаму і 86,3% — проти «британського».
- «Британський» штам виявлено далеко за межами Сполученого Королівства, зокрема в Польщі та Україні. За попередніми даними, він передається на 70% швидше, а також заражає набагато більше дітей. 9 березня в Німеччині виявили його комбінацію з «південноафриканським» штамом.
- Дослідження показали, що «британський» штам смертоносніший за інші на 64%. Компанії Pfizer і Moderna запевняють, що їхні вакцини ефективні проти «британського» штаму. Pfizer каже, що й проти «південноафриканського». AstraZeneca свою ефективність проти «південноафриканського» штаму не показала — ПАР планує продати всю партію.
- Україна придбала 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Novavax.