Reuters: Novavax може почати постачання вакцини проти коронавірусу в Євросоюз до кінця 2021 року

Американська компанія Novavax повідомила, що планує почати постачати свою вакцину проти коронавірусу в Євросоюз до кінця поточного року.

Про це з посиланням на посадовця ЄС пише Reuters.

За словами представника ЄС, нова директива, яка має привести до укладення офіційного контракту, може бути підписана вже на поточному тижні. Загалом Novavax поставить до Євросоюзу до 200 млн доз вакцини.