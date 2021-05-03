Reuters: Novavax может начать поставки вакцины против коронавируса в Евросоюз до конца 2021 года

Американская компания Novavax сообщила, что планирует начать поставлять свою вакцину против коронавируса в Евросоюз до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на чиновника ЕС пишет Reuters.

По словам представителя ЕС, новая директива, которая должна привести к заключению официального контракта, может быть подписана уже на текущей неделе. Всего Novavax поставит в Евросоюз до 200 млн доз вакцины.