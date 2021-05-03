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Reuters: Novavax может начать поставки вакцины против коронавируса в Евросоюз до конца 2021 года

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Reuters: Novavax может начать поставки вакцины против коронавируса в Евросоюз до конца 2021 года

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Американская компания Novavax сообщила, что планирует начать поставлять свою вакцину против коронавируса в Евросоюз до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на чиновника ЕС пишет Reuters.

По словам представителя ЕС, новая директива, которая должна привести к заключению официального контракта, может быть подписана уже на текущей неделе. Всего Novavax поставит в Евросоюз до 200 млн доз вакцины.

Также собеседник агентства уточнил, что основную часть партии компания планирует поставить в 2022 году.

Как отмечается, компания заключила предварительное соглашение с Евросоюзом еще в декабре, однако окончательное подписание контракта отложили из-за проблем в Novavax с сырьем.

Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не одобрило вакцину Novavax, даты принятия решения относительно препарата пока также нет.