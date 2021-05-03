Reuters: Novavax может начать поставки вакцины против коронавируса в Евросоюз до конца 2021 года

Американская компания Novavax сообщила, что планирует начать поставлять свою вакцину против коронавируса в Евросоюз до конца текущего года.
Об этом со ссылкой на чиновника ЕС пишет Reuters.
По словам представителя ЕС, новая директива, которая должна привести к заключению официального контракта, может быть подписана уже на текущей неделе. Всего Novavax поставит в Евросоюз до 200 млн доз вакцины.
Также собеседник агентства уточнил, что основную часть партии компания планирует поставить в 2022 году.
Как отмечается, компания заключила предварительное соглашение с Евросоюзом еще в декабре, однако окончательное подписание контракта отложили из-за проблем в Novavax с сырьем.
Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не одобрило вакцину Novavax, даты принятия решения относительно препарата пока также нет.
- В марте компания Novavax сообщила, что во время испытаний вакцина от коронавируса показала эффективность 96,4% против первоначального штамма и 86,3% — против «британского».
- «Британский» штамм выявлен далеко за пределами Соединенного Королевства, в частности в Польше и Украине. По предварительным данным, он передается на 70% быстрее, а также заражает гораздо больше детей. 9 марта в Германии выявили его комбинацию с «южноафриканским» штаммом.
- Исследования показали, что «британский» штамм смертоноснее других на 64%. Компании Pfizer и Moderna уверяют, что их вакцины эффективны против «британского» штамма. Pfizer говорит, что и против «южноафриканского». AstraZeneca свою эффективность против «южноафриканского» штамма не показала — ЮАР планирует продать всю партию.
- Украина приобрела 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Novavax.