Британія запропонує G7 створити єдиний механізм боротьби з російськими фейками

Велика Британія, яка цього року головує у «Великій сімці», виступить з ініціативою створити єдиний механізм спростування російської брехні і пропаганди. Про це агентству Reuters заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

«Коли ми бачимо, як поширюються брехня, пропаганда або fake news, ми повинні не тільки кожен окремо, але і спільно спростовувати їх, розповідати всю правду, в тому числі в Росії або Китаї, або по всьому світу», — сказав Рааб.