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Великобритания предложит G7 создать единый механизм борьбы с российскими фейками

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Великобритания предложит G7 создать единый механизм борьбы с российскими фейками

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Peter Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Великобритания, которая в этом году председательствует в «Большой семерке», выступит с инициативой создать единый механизм опровержения российской лжи и пропаганды. Об этом агентству Reuters заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или fake news, мы должны не только каждый отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае, или по всему миру», — сказал Рааб.

Глава МИД Британии также указал на необходимость разрушить «некоторые препятствия», существующие между G7 и странами-единомышленниками, чтобы создать более широкую сеть союзников, отстаивающих демократию и открытость рынков.

Напомним, что в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Россию в своей концепции внешней политики и обороны «наибольшей угрозой для безопасности», однако ряд экспертов и политиков считают его подход невыразительным, поскольку новая стратегия борьбы с гибридными угрозами Кремля уже устарела.