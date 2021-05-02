Великобритания предложит G7 создать единый механизм борьбы с российскими фейками

Великобритания, которая в этом году председательствует в «Большой семерке», выступит с инициативой создать единый механизм опровержения российской лжи и пропаганды. Об этом агентству Reuters заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или fake news, мы должны не только каждый отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае, или по всему миру», — сказал Рааб.