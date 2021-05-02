Великобритания предложит G7 создать единый механизм борьбы с российскими фейками

Великобритания, которая в этом году председательствует в «Большой семерке», выступит с инициативой создать единый механизм опровержения российской лжи и пропаганды. Об этом агентству Reuters заявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб.
«Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или fake news, мы должны не только каждый отдельно, но и совместно опровергать их, рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае, или по всему миру», — сказал Рааб.
Глава МИД Британии также указал на необходимость разрушить «некоторые препятствия», существующие между G7 и странами-единомышленниками, чтобы создать более широкую сеть союзников, отстаивающих демократию и открытость рынков.
Напомним, что в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Россию в своей концепции внешней политики и обороны «наибольшей угрозой для безопасности», однако ряд экспертов и политиков считают его подход невыразительным, поскольку новая стратегия борьбы с гибридными угрозами Кремля уже устарела.
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