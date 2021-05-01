У КМДА відповіли Офісу президента щодо маршу: міська влада не може забороняти мирні акції

У Київській міській держадміністрації стверджують, що марш, який пройшов у Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як марш вишиванок.
Про це йдеться у заяві КМДА, оприлюдненій на її сайті.
Разом з тим, там наголосили, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією.
«Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції [...] Марш, який відбувся 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як патріотичний марш вишиванок. А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш — або не компетентні і не знають Конституції і законів, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень», — наголосили в адміністрації.
У КМДА також нагадали, що громадський порядок під час акцій забезпечують правоохоронці, які можуть притягнути до відповідальності громадян за порушення закону.
Водночас, у відомстві наголосили, що пропаганді тоталітарних режимів не може бути виправдання, «навіть якщо хтось намагається прикритися вишиванками».
Нагадаємо, напередодні Офіс президента виступив із заявою через проведення у Києві маршу на честь дивізії СС «Галичина». Там, зокрема, наголосили, що очікують від Віталія Кличка звіту про те, чому стало можливим проведення цього заходу.
- 28 квітня в центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала у Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини. Марш організували націоналістичні організації «Суспільство майбутнього», «Правий сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor та інші. У ньому взяли участь кілька сотень людей.
- Поліція склала адмінпротокол щодо учасника маршу за використання забороненого нацистського вітання.
- Проведення маршу засудили Офіс президента, Міністерство закордонних справ, низка народних депутатів, глава Інституту національної пам’яті, посол Німеччини в Україні та інші.