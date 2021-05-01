Поліція склала адмінпротокол на учасника маршу на честь дивізії СС «Галичина». Кажуть, він використав нацистське вітання

Поліція склала адмінпротокол щодо учасника маршу у Києві до річниці створення дивізії СС «Галичина». Правоохоронці заявляють, що він використав заборонене нацистське вітання.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У відомстві уточнюють, що після акції знайшли в інтернеті матеріали, які свідчать, що учасник маршу використав заборонене нацистське вітання. Правоохоронці встановили, що це зробив 36-річний житель Київської області.

На нього склали адмінпротокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство). Матеріали будуть скеровані до суду для подальшого ухвалення рішення.