У Києві пройшов марш націоналістів у річницю створення дивізії «Галичина»

У центрі Києва пройшов марш вишиванок у річницю створення дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала у Другій світовій війні у складі Ваффен-СС Німеччини.

Марш організували націоналістичні організації «Суспільство майбутнього», «Правий сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранів дивізії «Галичина», Союз ветеранів АТО, ініціатива Ukrainian military Honor та інші.

Як повідомляє «Українська правда», колона з кількох сотень людей із символікою дивізії почала рух з Арсенальної площі та дійшла до Майдану Незалежності.

За маршрутом проходження колони частково обмежували рух. Як передає LB.ua, порушень і сутичок під час ходи не було. Поліцейські відвели одного чоловіка від колони, він кричав: «Усі тут нацисти!»

Організатори заявили, що мета маршу — вшанувати памʼять добровольців, які в 1943 році записалися в армію «для навчання й отримання зброї, щоб не дозволити повернутися сталінським жахіттям».