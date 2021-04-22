Адвокат: Апеляційний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.
Про це повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у справі Інститут національної пам’яті.
«Суд повністю задовольнив апеляції Київської міськради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Інституту нацпам’яті. Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», — вказав Якубенко.
Крім того, суд визнав законним перейменування таких вулиць у Києві:
- Баумана — на вулицю Януша Корчака;
- Кутузова — на вулицю Генерала Алмазова;
- Суворова — на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;
- провулок Кутузова — на провулок Євгена Гуцала.
Нагадаємо, 28 січня Окружний адмінсуд Києва за позовом громадської спілки «Громадський контроль та порядок» скасував перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
- 25 червня 2019 року ОАСК вже скасовував перейменування в рамках декомунізації київських проспектів Московського на Степана Бандери та Генерала Ватутіна на Романа Шухевича.
- У грудні того ж року Апеляційний суд Києва залишив чинним рішення про перейменування Московського проспекту та проспекту Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича.