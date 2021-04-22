Адвокат: Апелляционный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве на проспект Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.
Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в деле Институт национальной памяти.
«Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского горсовета, партии «Свобода», П. Богомазова, и Института нацпамяти. Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», — указал Якубенко.
Кроме того, суд признал законным переименование таких улиц в Киеве:
- Баумана — на улицу Януша Корчака;
- Кутузова — на улицу Генерала Алмазова;
- Суворова — на улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
- переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.
Напомним, 28 января Окружной админсуд Киева по иску общественной организации «Общественный контроль и порядок» отменил переименование Московского проспекта на проспект Бандеры.
- 25 июня 2019 года ОАСК уже отменял переименование в рамках декоммунизации киевских проспектов Московского в Степана Бандеры и Генерала Ватутина в Романа Шухевича.
- В декабре того же года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в Киеве в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.