Адвокат: Апелляционный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве на проспект Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в деле Институт национальной памяти.

«Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского горсовета, партии «Свобода», П. Богомазова, и Института нацпамяти. Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 года «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», — указал Якубенко.

Кроме того, суд признал законным переименование таких улиц в Киеве:

Баумана — на улицу Януша Корчака;

Кутузова — на улицу Генерала Алмазова;

Суворова — на улицу Михаила Омеляновича-Павленко;

переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало.

Напомним, 28 января Окружной админсуд Киева по иску общественной организации «Общественный контроль и порядок» отменил переименование Московского проспекта на проспект Бандеры.