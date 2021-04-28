В Киеве прошел марш националистов в годовщину создания дивизии «Галичина»

В центре Киева прошел марш вышиванок в годовщину создания дивизии «Галичина», которая с 1943 по 1945 год воевала во Второй мировой войне в составе Ваффен-СС Германии.

Марш организовали националистические организациями «Общество будущего», «Правый сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранов дивизии «Галичина», Союз ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor и другие.

Как сообщает «Украинская правда», колонна из нескольких сотен человек с символикой дивизии начала движение с Арсенальной площади и дошла до Майдана Незалежности.

По маршруту следования колонны частично ограничивали движение. Как передает LB.ua, нарушений и стычек во время шествия не было. Полицейские отвели одного мужчину от колонны, он кричал: «Все здесь нацисты!»

Организаторы заявили, что цель марша — почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию «для обучения и получения оружия, чтобы не позволить вернуться сталинским ужасам».