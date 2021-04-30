МЗС засудило марш на честь роковин створення дивізії СС «Галичина»

Міністерство закордонних справ України засудило проведення маршу на честь створення дивізії СС «Галичина», який відбувся 28 квітня в Києві.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«МЗС рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС. Нагадуємо, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні», — наголосили у відомстві.

Відомство нагадало, що за тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців і представників інших народів, які загинули від рук нацистів. «Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність української держави та суспільства», — додали в МЗС.