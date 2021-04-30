МИД осудил марш в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина»

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение марша в честь создания дивизии СС «Галичина», который состоялся 28 апреля в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«МИД решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине», — отметили в министерстве.

Ведомство напомнило, что через неделю Украина будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. «Нужно стараться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и общества», — добавили в МИД.