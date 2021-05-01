Полиция составила админпротокол на участника марша в честь дивизии СС «Галичина». Говорят, он использовал нацистское приветствие

Полиция составила админпротокол в отношении участника марша в Киеве к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Правоохранители заявляют, что он использовал запрещенное нацистское приветствие.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
В ведомстве уточняют, что после акции нашли в интернете материалы, свидетельствующие, что участник марша использовал запрещенное нацистское приветствие. Правоохранители установили, что это сделал 36-летний житель Киевской области.
На него составили админпротокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Материалы будут направлены в суд для дальнейшего принятия решения.
Кроме того, сообщили в полиции, следователи также начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Отметим, после марша нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что подал в полицию депутатское обращение относительно блогера Владимира Кошовенко, пишет «Громадське». Тот во время мероприятия якобы отдавал нацистский салют, сам блогер это отрицал.
Вместе с тем, в полиции не уточняют, касается ли составленный протокол именно Кошовенко.
- 28 апреля в центре Киева прошел марш вышиванок к годовщине создания дивизии «Галичина», которая с 1943 до 1945 года воевала во Второй мировой войне в составе Ваффен-СС Германии.
- Марш организовали националистические организации «Общество будущего», «Правый сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранов дивизии «Галичина», Союз ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor и другие.
- Проведение марша осудили Офис президента, Министерство иностранных дел, ряд народных депутатов, глава Института национальной памяти, посол Германии в Украине и другие.