Полиция составила админпротокол на участника марша в честь дивизии СС «Галичина». Говорят, он использовал нацистское приветствие

Полиция составила админпротокол в отношении участника марша в Киеве к годовщине создания дивизии СС «Галичина». Правоохранители заявляют, что он использовал запрещенное нацистское приветствие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В ведомстве уточняют, что после акции нашли в интернете материалы, свидетельствующие, что участник марша использовал запрещенное нацистское приветствие. Правоохранители установили, что это сделал 36-летний житель Киевской области.

На него составили админпротокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Материалы будут направлены в суд для дальнейшего принятия решения.