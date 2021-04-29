Глава Института нацпамяти раскритиковал марш в честь дивизии «Галичина»: Недопустимо

Глава Института национальной памяти Антон Дробович отреагировал на марш вышиванок, который прошел в Киеве в годовщину создания дивизии СС «Галичина». Он считает это «недопустимым для европейской страны», а участников марша называет «маргинальной группой».

«Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Глорификация войск СС — это недопустимо для европейской страны и я уверен, что ее не поддерживает абсолютное большинство украинцев», — написал глава Института нацпамяти в Facebook.

Дробович призвал учить историю и разобраться, «почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны, чего хотели люди, которые там служили».

«Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться», — добавил он.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже раскритиковала марш в Киеве. «Подразделения Ваффен-CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», — заявила Фельдгузен в Twitter.

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в свою очередь заявил, что марш в честь дивизии СС «Галичина» может подпадать под ряд статей, в частности о пропаганде тоталитарных режимов, сообщает «Украинская правда». Он считает, что организаторы и участники марша прибегли к манипуляциям, не упоминая во время акции частичку «СС».

Нардеп предположил, что заявка о проведении акции в КГГА могла подаваться без упоминания там дивизии «Галичина». «Что делать, когда заявка на детский утренник, а приходят зиговать», — заявил Корниенко.