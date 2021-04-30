Офис Зеленского требует от полиции расследовать марш в честь дивизии СС «Галичина»

Офис президента призвал правоохранителей провести расследование и привлечь к ответственности организаторов и участников марша к годовщине создания дивизии Ваффен-СС «Галичина».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь», — заявили в ОП.
Офис президента ожидает, что Национальная полиция и Министерство внутренних дел установят все обстоятельства произошедшего и привлекут к ответственности всех виновных в нарушении закона.
Кроме того, ОП ожидает от главы Киевской городской государственной администрации проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение марша.
«Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей», — заявили в ОП.
- 28 апреля в центре Киева прошел марш вышиванок в годовщину создания дивизии «Галичина», которая с 1943 до 1945 года воевала во Второй мировой войне в составе Ваффен-СС нацистской Германии.
- Марш организовали националистические организации «Общество будущего», «Правый сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранов дивизии «Галичина», Союз ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor и другие. В нем участвовали несколько сотен человек.