Офис Зеленского требует от полиции расследовать марш в честь дивизии СС «Галичина»

Офис президента призвал правоохранителей провести расследование и привлечь к ответственности организаторов и участников марша к годовщине создания дивизии Ваффен-СС «Галичина».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь», — заявили в ОП.

Офис президента ожидает, что Национальная полиция и Министерство внутренних дел установят все обстоятельства произошедшего и привлекут к ответственности всех виновных в нарушении закона.

Кроме того, ОП ожидает от главы Киевской городской государственной администрации проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение марша.

«Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей», — заявили в ОП.