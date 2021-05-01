В КГГА ответили Офису президента касательно марша: городские власти не могут запрещать мирные акции

В Киевской городской госадминистрации утверждают, что марш, который прошел в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как марш вышиванок.
Об этом говорится в заявлении КГГА, обнародованном на ее сайте.
Вместе с тем, там отметили, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированных гражданам Конституцией.
«В соответствии с процедурой, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции [...] Марш, который состоялся 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как патриотический марш вышиванок. А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш — или не компетентны и не знают Конституции и законов, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий», — отметили в администрации.
В КГГА также напомнили, что общественный порядок во время акций обеспечивают правоохранители, которые могут привлечь к ответственности граждан за нарушение закона.
В то же время, в ведомстве отметили, что пропаганде тоталитарных режимов не может быть оправдания, «даже если кто-то пытается прикрыться вышивками».
Напомним, накануне Офис президента выступил с заявлением из-за проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина». Там, в частности, отметили, что ожидают от Виталия Кличко отчета о том, почему стало возможным проведение этого мероприятия.
- 28 апреля в центре Киева прошел марш вышиванок к годовщине создания дивизии «Галичина», которая с 1943 до 1945 год воевала во Второй мировой войне в составе Ваффен-СС Германии. Марш организовали националистические организации «Общество будущего», «Правый сектор», ВО «Свобода», внуки ветеранов дивизии «Галичина», Союз ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor и другие.
- Полиция составила админпротокол в отношении участника марша за использование запрещенного нацистского приветствия.
- Проведение марша осудили Офис президента, Министерство иностранных дел, ряд народных депутатов, глава Института национальной памяти, посол Германии в Украине и другие.