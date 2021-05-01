В КГГА ответили Офису президента касательно марша: городские власти не могут запрещать мирные акции

В Киевской городской госадминистрации утверждают, что марш, который прошел в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как марш вышиванок.

Об этом говорится в заявлении КГГА, обнародованном на ее сайте.

Вместе с тем, там отметили, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированных гражданам Конституцией.

«В соответствии с процедурой, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции [...] Марш, который состоялся 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС «Галичина», а как патриотический марш вышиванок. А те, кто заявляет о том, что город якобы должен был запретить марш — или не компетентны и не знают Конституции и законов, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий», — отметили в администрации.

В КГГА также напомнили, что общественный порядок во время акций обеспечивают правоохранители, которые могут привлечь к ответственности граждан за нарушение закона.

В то же время, в ведомстве отметили, что пропаганде тоталитарных режимов не может быть оправдания, «даже если кто-то пытается прикрыться вышивками».

Напомним, накануне Офис президента выступил с заявлением из-за проведения в Киеве марша в честь дивизии СС «Галичина». Там, в частности, отметили, что ожидают от Виталия Кличко отчета о том, почему стало возможным проведение этого мероприятия.