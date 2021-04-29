В Ялті скасовують погодинну подачу води. Окупанти кажуть — завдяки снігу

Ялта з травня до жовтня переходить з погодинної подачі води, яку запровадили у грудні 2020 року, на цілодобову — розтанув сніг і поповнились водосховища. Про це «глава» ялтинської адміністрації окупантів Яніна Павленко написала у Facebook.

«Готуємося скасувати графіки подачі води в Ялті. [...] На сьогодні, після того як зійшов сніг, маємо 15 мільйонів 999 тисяч кубічних метрів води. В ідеалі було б 20, але й цей обсяг дозволяє нам перевести Ялту на безграфіковий режим [подачі води]. Приймаємо таке рішення!» — написала Павленко.

З травня до жовтня воду подаватимуть цілодобово. З 1 жовтня, залежно від погоди й опадів, будуть ухвалювати нове рішення.