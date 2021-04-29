В Ялте отменяют почасовую подачу воды. Оккупанты говорят — благодаря снегу

Ялта с мая по октябрь переходит с почасовой подачи воды, которую ввели в декабре 2020 года, на круглосуточную — растаял снег и пополнились водохранилища. Об этом «глава» ялтинской администрации оккупантов Янина Павленко написала в Facebook.
«Готовимся к отмене графиков подачи воды в Ялте. [...] На сегодня, после того как сошел снег, имеем 15 миллионов 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим [подачи воды]. Принимаем такое решение!» — написала Павленко.
С мая по октябрь воду будут подавать круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от погоды и осадков, будут принимать новое решение.
Напомним, что в марте 2014 года Украина прекратила поставлять днепровскую воду на Крымский полуостров. В сентябре 2015 года активисты организовали товарную блокаду Крыма, а в конце того же года добились полного прекращения поставок электроэнергии на временно оккупированный полуостров. До аннексии Украина давала в Крым из Днепра до 85% пресной воды. Украина заявила, что не будет возобновлять подачу воды до деоккупации Крыма.
- В сентябре 2020 года в Крыму из-за пересыхания водоемов ввели третий этап (самый жесткий) ограничений подачи воды. Впоследствии российские военные перекрыли плотиной реку, чтобы качать воду в Симферополь.
- Тогда же стало известно, что оккупационные власти Крыма будут принудительно выкупать у людей колодцы и скважины из-за нехватки воды на полуострове. В Москве выделили более $64 миллионов на создание новых объектов водоснабжения в Крыму.