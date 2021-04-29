В Ялте отменяют почасовую подачу воды. Оккупанты говорят — благодаря снегу

Ялта с мая по октябрь переходит с почасовой подачи воды, которую ввели в декабре 2020 года, на круглосуточную — растаял снег и пополнились водохранилища. Об этом «глава» ялтинской администрации оккупантов Янина Павленко написала в Facebook.

«Готовимся к отмене графиков подачи воды в Ялте. [...] На сегодня, после того как сошел снег, имеем 15 миллионов 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим [подачи воды]. Принимаем такое решение!» — написала Павленко.

С мая по октябрь воду будут подавать круглосуточно. С 1 октября, в зависимости от погоды и осадков, будут принимать новое решение.