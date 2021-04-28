ЗСУ тестують чеську самохідну артустановку Dana-M2. Україна хоче купити понад 20 одиниць

Збройні сили України тестують на полігоні в Рівненській області чеську 155-мм самохідну гаубицю Dana M-2. Ще в листопаді 2020 року в Міноборони заявили про плани купити 26 одиниць цих САУ.

Як повідомляє Міністерство оборони, установку від компанії Excalibur Army перевіряють на відповідність заявленим характеристикам. Відомство показало тестові стрільби.

На полігоні Dana M-2 проходить функціональні, ходові та вогневі випробування в умовах, максимально наближених до бойових. Вогонь ведеться по заздалегідь визначених цілях з непідготовленої позиції, яку займають на ходу.

На відео Dana отримує координати цілей і відкриває вогонь, після чого негайно відходить на запасні позиції. Обстріл ведеться на дальність 18 км. Ці тести повинні показати реальну точність і дальність вогню, а також ефективність системи управління.