ВСУ тестируют чешскую самоходную артустановку Dana-M2. Украина хочет купить более 20 единиц

Вооруженные силы Украины тестируют на полигоне в Ровенской области чешскую 155-мм самоходную гаубицу Dana M-2. Еще в ноябре 2020 года в Минобороны заявили о планах купить 26 единиц этих САУ.
Как сообщает Министерство обороны, установку от компании Excalibur Army проверяют на соответствие заявленным характеристикам. Ведомство показало тестовые стрельбы.
На полигоне Dana M-2 проходит функциональные, ходовые и огневые испытания в условиях, максимально приближенных к боевым. Стрельба ведется по заранее определенным целям с неподготовленной позиции, которую занимают на ходу.
На видео Dana получает координаты целей и открывает огонь, после чего немедленно отходит на запасные позиции. Обстрел ведется на дальность 18 км. Эти тесты должны показать реальную точность и дальность огня, а также эффективность системы управления.
Установка представляет собой модернизацию принятой на вооружение в 1977 году САУ Dana ShKH vz. 77, в которой заменили более 80% составляющих. Dana-M2 имеет систему автонастройки положения пушки ASAP и систему управления боеприпасами. Она может использовать советские снаряды, которые есть у ВСУ, и заменить устаревшие САУ 2С3 «Акация». При этом установка позволяет быстро перейти на стандарты НАТО (155-мм). В боевое положение САУ приводится за 90 секунд, время сворачивания — 60 секунд. Дальность стрельбы — до 25,5 км.
САУ Dana стоит на вооружении ряда стран Европы, в том числе и Польши. Также она есть у Азербайджана, который эффективно применил ее в войне за Нагорный Карабах.
- В Украине также идут испытания первой отечественной САУ по стандартам НАТО «Богдана», калибра 155 мм. САУ произвела свой первый выстрел в декабре 2019 года. Сроки госиспытаний перенесли на 2021 год по решению суда. Минобороны и производитель судятся по поводу того, кто будет покупать снаряды. Пока «Богдана» сделала семь выстрелов.
- 26 ноября 2020 года главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина купит пять турецких ударных дронов Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan. Кроме этого, Украина в 2021 году может получить свой ударный беспилотник «Сокол-300».