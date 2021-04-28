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ВСУ тестируют чешскую самоходную артустановку Dana-M2. Украина хочет купить более 20 единиц

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Вооруженные силы Украины тестируют на полигоне в Ровенской области чешскую 155-мм самоходную гаубицу Dana M-2. Еще в ноябре 2020 года в Минобороны заявили о планах купить 26 единиц этих САУ.

Как сообщает Министерство обороны, установку от компании Excalibur Army проверяют на соответствие заявленным характеристикам. Ведомство показало тестовые стрельбы.

На полигоне Dana M-2 проходит функциональные, ходовые и огневые испытания в условиях, максимально приближенных к боевым. Стрельба ведется по заранее определенным целям с неподготовленной позиции, которую занимают на ходу.

На видео Dana получает координаты целей и открывает огонь, после чего немедленно отходит на запасные позиции. Обстрел ведется на дальность 18 км. Эти тесты должны показать реальную точность и дальность огня, а также эффективность системы управления.

Установка представляет собой модернизацию принятой на вооружение в 1977 году САУ Dana ShKH vz. 77, в которой заменили более 80% составляющих. Dana-M2 имеет систему автонастройки положения пушки ASAP и систему управления боеприпасами. Она может использовать советские снаряды, которые есть у ВСУ, и заменить устаревшие САУ 2С3 «Акация». При этом установка позволяет быстро перейти на стандарты НАТО (155-мм). В боевое положение САУ приводится за 90 секунд, время сворачивания — 60 секунд. Дальность стрельбы — до 25,5 км.

САУ Dana стоит на вооружении ряда стран Европы, в том числе и Польши. Также она есть у Азербайджана, который эффективно применил ее в войне за Нагорный Карабах.