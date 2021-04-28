Підрив авто з військовими на Донбасі кваліфікували як теракт — прокуратура відкрила кримінальне провадження

За фактом підриву автомобіля українських військових на Донбасі відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували як теракт.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
За даними слідства, автомобіль ЗСУ ГАЗ-66 у районі сіл Оріхове та Новотошківське у Луганській області наїхав на невстановлений вибуховий пристрій.
Також Офіс генпрокурора оприлюднив фото з місця злочину.
Наразі кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, що призвів до загибелі людини), тривають слідчі та розшукові дії, встановлюються причетні до злочину особи.
- З початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» значно посилилися обстріли. Уже загинули майже 40 українських військових. 18 квітня під час обстрілу біля Водяного загинув боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, а 22 квітня загинув військовий від осколкових поранень.
- Бойовики також активно використовують заборонені міни ПОМ-2, скидаючи їх дронами. У середина квітня три такі міни випадково підірвав собака.
- 27 квітня на Донбасі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої, загинув український військовий. Ще троє бійців дістали бойові травми.