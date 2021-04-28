Подрыв авто с военными на Донбассе квалифицировали как теракт — прокуратура открыла уголовное производство

По факту подрыва автомобиля украинских военных на Донбассе открыли уголовное производство. Происшествие квалифицировали как теракт.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По данным следствия, автомобиль ВСУ ГАЗ-66 в районе сел Орехово и Новотошковское в Луганской области наехал на неустановленное взрывное устройство.

Также Офис генпрокурора обнародовал фото с места преступления.

В настоящее время уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, приведший к гибели человека), проводятся следственные и розыскные действия, устанавливаются причастные к преступлению.