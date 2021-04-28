Подрыв авто с военными на Донбассе квалифицировали как теракт — прокуратура открыла уголовное производство

По факту подрыва автомобиля украинских военных на Донбассе открыли уголовное производство. Происшествие квалифицировали как теракт.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
По данным следствия, автомобиль ВСУ ГАЗ-66 в районе сел Орехово и Новотошковское в Луганской области наехал на неустановленное взрывное устройство.
Также Офис генпрокурора обнародовал фото с места преступления.
В настоящее время уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, приведший к гибели человека), проводятся следственные и розыскные действия, устанавливаются причастные к преступлению.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» значительно усилились обстрелы. Уже погибли почти 40 украинских военных. 18 апреля во время обстрела возле Водяного погиб боец 128-й горно-штурмовой бригады, а 22 апреля погиб военный от осколочных ранений.
- Боевики также активно используют запрещенные мины ПОМ-2, сбрасывая их дронами. В середина апреля три такие мины случайно подорвала собака.
- 27 апреля на Донбассе, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» военный автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве, погиб украинский военный. Еще трое бойцов получили боевые травмы.