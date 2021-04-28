Служба здоровʼя Британії: Одна доза вакцини від коронавірусу зменшує ризики передачі вірусу вдома на 49%

Одна доза вакцини проти коронавірусу може знизити передачу вірусу в домашніх умовах наполовину — до 49%. Про це йдеться в дослідженні Служби громадської охорони здоровʼя Англії (PHE), яке цитує BBC.

Організація проаналізувала дані про 57 тисяч вакцинованих людей із 24 тисяч домів. Їх порівнювали майже з одним мільйоном невакцинованих громадян. Зʼясувалось, що у тих, хто отримав першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca і хто заразився через три тижні після цього, ймовірність передачі вірусу на 38—49% нижча, ніж у невакцинованих людей.