У Британії повністю вакцинували від коронавірусу чверть дорослого населення

Кожен четвертий дорослий британець завершив процес вакцинації — тобто отримав дві дози препарату. Про це премʼєр-міністр країни Борис Джонсон повідомив у Twitter.

«Чверть дорослого населення Великої Британії отримали 2 дози ковід-вакцини, що забезпечило їм максимальний захист від вірусу. Це величезне досягнення, яке стало можливим завдяки невтомній праці стількох людей по всій нашій країні», — заявив Джонсон.

Зазначимо, що в Україні станом на 27 квітня тільки 9 людей отримали дві дози вакцини.