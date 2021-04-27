Сінгапур очолив рейтинг країн, які найкраще справляються з пандемією. Україна до нього не потрапила

Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу — уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg.

У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки — України серед них немає. Bloomberg аналізує їхню ситуацію із коронавірусом за 10 параметрами, включно з рівнем захворюваності та смертності, темпами тестування і вакцинації, а також свободою пересування.

Нова Зеландія спустилася на другу позицію в рейтингу. На третьому місці Австралія, на четвертому — Ізраїль, на пʼятому — Тайвань. Ці країни вже у стані забезпечити рівень життя свого населення як до пандемії (за винятком міжнародних поїздок). На останньому місці опинилася Бразилія, передостання — Польща, перед нею — Аргентина.