Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с пандемией. Украина в него не попала

Сингапур возглавил рейтинг устойчивости к коронавирусу — впервые с первого места подвинули Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составило агентство Bloomberg.
В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики — Украины среди них нет. Bloomberg анализирует сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.
Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге. На третьем месте Австралия, на четвертом — Израиль, на пятом — Тайвань. Эти страны уже в состоянии обеспечить уровень жизни своего населения как до пандемии (за исключением международных поездок). На последнем месте оказалась Бразилия, предпоследняя — Польша, перед ней — Аргентина.
Количество случаев передачи вируса в Сингапуре почти равно нулю — благодаря пограничным ограничениям и строгому карантину, что позволяет гражданам в значительной степени жить своей повседневной жизнью, даже посещать концерты и отправляться в круизы. В то же время Сингапур уже вакцинировал пятую часть своего населения.
Однако Bloomberg отмечает, что одной вакцинацией коронавирус не победить. Например, Франция и Чили, где у людей есть хороший доступ к вакцинам, потеряли показатели в этом рейтинге (обновляют ежемесячно) из-за вспышек вируса.
Польша и Бразилия опустились в рейтинге на две строчки. Мексика, которая занимала последнее место с момента дебюта рейтинга в ноябре, в апреле впервые поднялась до 48-го места благодаря тому, что в стране ускорили тестирование. Соединенные Штаты тоже улучшили показатель и поднялись на 4 ступени (до 17 места) — благодаря программе быстрой вакцинации наблюдается снижение смертности, хотя на фоне ослабления ограничений число заболевших увеличилось.
Великобритания, которая после снятия ограничений поднялась на семь позиций — до 18-го места, сочетает быструю вакцинацию с усилением пограничного контроля, чтобы не допустить появления новых штаммов от путешественников из других стран.
Хотя в некоторых странах, таких как Израиль, число вспышек заболевания значительно сократилось благодаря ранней и повсеместной вакцинации, эксперты предостерегают, что успокаиваться рано, поскольку это может свести на нет прогресс. Напомним, что в стране полностью вакцинировали (то есть ввели две дозы препарата) более 55% взрослого населения.