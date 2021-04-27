Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с пандемией. Украина в него не попала

Сингапур возглавил рейтинг устойчивости к коронавирусу — впервые с первого места подвинули Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составило агентство Bloomberg.

В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики — Украины среди них нет. Bloomberg анализирует сложившуюся в них ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.

Новая Зеландия спустилась на вторую позицию в рейтинге. На третьем месте Австралия, на четвертом — Израиль, на пятом — Тайвань. Эти страны уже в состоянии обеспечить уровень жизни своего населения как до пандемии (за исключением международных поездок). На последнем месте оказалась Бразилия, предпоследняя — Польша, перед ней — Аргентина.