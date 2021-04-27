В Британии полностью вакцинировали от коронавируса четверть взрослого населения

Каждый четвертый взрослый британец завершил процесс вакцинации — то есть получил две дозы препарата. Об этом премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил в Twitter.

«Четверть взрослого населения Великобритании получили 2 дозы ковид-вакцины, что обеспечило им максимальную защиту от вируса. Это огромное достижение, которое стало возможным благодаря неустанному труду стольких людей по всей нашей стране», — заявил Джонсон.

Отметим, что в Украине по состоянию на 27 апреля только 9 человек получили две дозы вакцины.