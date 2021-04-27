В Британии полностью вакцинировали от коронавируса четверть взрослого населения

Каждый четвертый взрослый британец завершил процесс вакцинации — то есть получил две дозы препарата. Об этом премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил в Twitter.
«Четверть взрослого населения Великобритании получили 2 дозы ковид-вакцины, что обеспечило им максимальную защиту от вируса. Это огромное достижение, которое стало возможным благодаря неустанному труду стольких людей по всей нашей стране», — заявил Джонсон.
Отметим, что в Украине по состоянию на 27 апреля только 9 человек получили две дозы вакцины.
Перед этим издание Bloomberg отнесло Великобританию в список стран (18 место из 53), которые лучше всех борются с пандемией. Сейчас страна сочетает быструю вакцинацию с усилением пограничного контроля, чтобы не допустить появления новых штаммов от путешественников из других стран.
Напомним, что с 12 апреля Великобритания ослабляет основные какрантинные ограничения и переходит ко второму этапу смягчения мер. Открылись все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки. Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако позволили работу кемпингов. Пабам и ресторанам разрешили работать, но обслуживать клиентов можно только на открытом воздухе.
- В Великобритании обновили цель своей кампании по вакцинации населения от коронавируса. Там хотят, чтобы каждый взрослый в стране получил хотя бы одну дозу вакцины до 31 июля.
- Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 млн доз у Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.
- В конце марта Великобритания установила очередной рекорд по темпам вакцинации — за сутки прививки сделали 844 тысячам человек.