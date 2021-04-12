Премьер Британии Джонсон 12 апреля «зайдет в паб и выпьет пинту пива» — страна ослабляет карантин

Великобритания с понедельника, 12 апреля, ослабляет основные карантинные ограничения и переходит ко второму этапу смягчения мер. Об этом говорится на сайте правительства, а о походе на пиво премьер-министр Борис Джонсон заявил во время пресс-конференции 5 апреля. Все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки открываются 12 апреля, но с рекомендациями для покупателей делать покупки самостоятельно или онлайн. Парикмахерским и маникюрным салонам также позволили открыться снова, но посоветовали избегать длительных процедур, чтобы сократить время контакта.

Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако позволили работу кемпингов. Пабам и ресторанам разрешили открыться и обслуживать клиентов только на открытом воздухе. По этому поводу премьер сказал неделю назад, что он с радостью зайдет в паб и выпьет пинту пива. Однако каждый посетитель должен будет зарегистрироваться в приложении NHS Test-and-Trace — чтобы в случае коронавируса у одного посетителя об этом сообщили другим.

Также 12 апреля открылись и тренажерные залы — заниматься можно в одиночку или с семьей, групповые занятия запрещены. Сауны и парилки в спортзалах останутся закрытыми, вместе с тем открылись крытые бассейны. Что касается свадеб, то количество присутствующих на празднике расширили с 6 до 15, на похоронах можно только 30 человек.