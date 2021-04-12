Премьер Британии Джонсон 12 апреля «зайдет в паб и выпьет пинту пива» — страна ослабляет карантин

Великобритания с понедельника, 12 апреля, ослабляет основные карантинные ограничения и переходит ко второму этапу смягчения мер.
Об этом говорится на сайте правительства, а о походе на пиво премьер-министр Борис Джонсон заявил во время пресс-конференции 5 апреля.
Все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки открываются 12 апреля, но с рекомендациями для покупателей делать покупки самостоятельно или онлайн. Парикмахерским и маникюрным салонам также позволили открыться снова, но посоветовали избегать длительных процедур, чтобы сократить время контакта.
Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако позволили работу кемпингов.
Пабам и ресторанам разрешили открыться и обслуживать клиентов только на открытом воздухе. По этому поводу премьер сказал неделю назад, что он с радостью зайдет в паб и выпьет пинту пива. Однако каждый посетитель должен будет зарегистрироваться в приложении NHS Test-and-Trace — чтобы в случае коронавируса у одного посетителя об этом сообщили другим.
Также 12 апреля открылись и тренажерные залы — заниматься можно в одиночку или с семьей, групповые занятия запрещены. Сауны и парилки в спортзалах останутся закрытыми, вместе с тем открылись крытые бассейны.
Что касается свадеб, то количество присутствующих на празднике расширили с 6 до 15, на похоронах можно только 30 человек.
Шотландия остается закрытой, но, предварительно, 26 апреля там планируют открыть все торговые помещения. Также правительство надеется снять все ограничения на поездки в материковую Шотландию 26 апреля.
Что касается вакцинации, то, по словам Джонсона, завершили в Британии процесс прививки (то есть получили две дозы препарата) более 7 миллионов человек. Например, в Украине этот показатель — 5 людей.
В воскресенье, 11 апреля, вторую дозу получили 475 230 человек — это рекордный показатель для страны.
Напомним, с 17 мая наступит очередной этап ослабления. Тогда британцам разрешат собираться не по 6, а по 30 человек. В то же время по 6 человек будет разрешено посещать помещения, такие как рестораны или пабы. Планируется открытие кинотеатров, гостиниц и театров, а на спортивные стадионы будут пускать до 10 тысяч зрителей.
Последний этап запланирован на 21 июня. Именно тогда правительство планирует почти полностью отказаться от всех карантинных мер и открыть все отрасли экономики, в частности разрешить работу ночным клубам.
- В Великобритании обновили цель своей кампании по вакцинации населения от коронавируса. Там хотят, чтобы каждый взрослый в стране получил хотя бы одну дозу вакцины до 31 июля.
- Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 млн доз у Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.